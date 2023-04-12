25歲蘇姓男子昨天上午從台北看守所押解到桃園地院開庭，但法警疑似誤會法官意思，開完庭後將蘇男放走，蘇因此直接搭計程車離開，警方接獲法院通報，一路追查，發現蘇男直奔女友住處，於是上門逮人，未料卻當場見到蘇男裸身要和久未見面女友床戰，蘇當場傻住直問「不是放我走了?」

據了解，桃園地院發現搞烏龍後，立刻通報警方將人逮回，警方則根據監視器，查出蘇男坐計程車沿途路線，發現他在迴龍女友住處下車，於是大動作前往逮人，但當時蘇男已脫光正準備與女友嘿咻，他看見警察進門整個傻住，猛問：「不是放我走了嗎？」現場相當尷尬。

據了解，蘇嫌因違反槍砲案，桃園地檢署日前諭知3萬交保，後來因為沒有到庭，因此被發布通緝。今年3月在新北被抓，收押台北看收所。昨天他出庭時，疑似法警誤會法官意思，以為釋放蘇，因此並未繼續收押。

桃園警方獲報，一路調閱監視器，1小時後就在其女友的迴龍住處找到蘇男，並將蘇男帶回桃園地院。