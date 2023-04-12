受惠於產業快速調整，部分產品庫存逐步見底，客戶急單陸續出現，長科*第1季合併營收為28.3億元，季減15.2%、年減22.1%，優於先前法說會預估高標，為歷年同期次高。
長科*表示，第1季營收表現應已落底，惟整體而言，目前尚未見到終端需求顯著拉升的跡象，且全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，目前對後市審慎應對，第2季營運展望將待4月27日法人說明會對外揭露。
長科*(6548)3月合併營收為9.5億元，月增6.8%、年減25.1%，長科*預期，第1季營收應已落底，至於第2季展望將於4月27日對外說明。
受惠於產業快速調整，部分產品庫存逐步見底，客戶急單陸續出現，長科*第1季合併營收為28.3億元，季減15.2%、年減22.1%，優於先前法說會預估高標，為歷年同期次高。
長科*表示，第1季營收表現應已落底，惟整體而言，目前尚未見到終端需求顯著拉升的跡象，且全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，目前對後市審慎應對，第2季營運展望將待4月27日法人說明會對外揭露。
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