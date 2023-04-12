大都會先發強投千賀滉大初次亮相大聯盟，便以招牌指叉球奪走球迷目光，迅速成為大蘋果的新寵兒，日職軟銀鷹育成選手出身的千賀滉大，進入職棒的關鍵是體育用品店老闆的一通電話。

動輒超過160公里的火球和被稱作「幽靈指叉」的決勝球作為武器，千賀滉大日職生涯11年，除了投手最高榮譽的澤村賞外，該獲得的獎項一個也沒有少，即便如此才華洋溢的千賀滉大，在高中時代還是默默無名的平凡投手，軟銀鷹是怎麼發掘這塊璞玉，體育用品店老闆西川正二是最大推手。

當時擔任軟銀鷹球探的小川一夫說：「如何在全國建立人脈，對於球探來說是非常重要的一環，和球界相關人士打交道，最多的時候曾經寄了2000張新年賀卡。有一次我接到了名古屋一家體育用品店老闆的電話，跟我說蒲郡（位於日本愛知縣）有個有趣的投手叫做千賀。」看了投球影片後，小川一夫在千賀身上感受巨大的潛力，「作為投手，千賀的資質非常棒，身體柔軟度也相當不錯。」

軟銀發展成熟的育成系統，幫助千賀滉大在高中時期僅有140公里的速球，逐步飆升至最快164公里，最後成為了日職首位以育成身分登上大聯盟的球員，並順利拿下開季2連勝，只可惜西川正二在2011年過世，沒有機會見證千賀滉大宰制日職的表現，千賀曾說道，「我並不認識他（西川正二），但如果沒有他，我認為自己不可能進入職棒，本來想在升上一軍時跟他見面，卻聽到這樣的消息，我希望你能看著我的比賽，讓你覺得『那傢伙很有精神的打棒球啊』。」