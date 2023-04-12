資深音樂人李坤城日前傳出因大腸癌病逝，享壽66歲，他生前與小40歲的林靖恩交往，遭貼上爺孫戀標籤。據知，李坤城生前已經和林靖恩完婚，林靖恩2天前也在臉書發文承認另一半過世，她消失兩天後，今(12日)凌晨在臉書出聲，表示這幾天去見了幾個值得信任的朋友，一起哭、一起笑，「今日啟程，時光倒流。狐狸們呀，能諒解吧」。

李坤城過去代表作為鳳飛飛《心肝寶貝》、羅大佑《火車》、羅大佑《青春舞曲2000》等名曲的作詞人，10年前他公開認戀林靖恩，事後受訪坦言當時是先注意到林靖恩的姊姊，而他原本有位小20歲的女友，林靖恩主動聯繫李坤城，兩人才發現是彼此的靈魂伴侶，直到某次情人節相約用餐，才認定彼此進而交往。

林靖恩發文。（圖／翻攝自林靖恩臉書）

林靖恩和李坤城陷入熱戀後，也因此跟原生家庭鬧翻，父親一度想找李坤城理論，林靖恩的奶奶則是對孫女相當失望，甚至說出：「就算她回來找他們，林家也不想認她了啦」，而李坤城為了表示誠意，曾親自上門提親，第一時間被林父和律師打槍，直到李坤城在「我願意跟林靖恩結婚」的字條上簽名，才讓林爸爸鬆手讓女兒去過想過的生活。

而林靖恩2天前發文，寫下：「昨日晚間8：21的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們。」證實李坤城辭世。今凌晨再表示：「11日離開台北，見了幾個能夠知心的朋友：十年前促成和大家認識的；七個月來，一位大家最不可能交心的，一起哭、一起笑。今日啟程，時光倒流。狐狸們呀，能諒解吧」，似指和朋友聚會和解，也緩解了這幾天失去摯愛的心情。