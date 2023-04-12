日本一對相差32歲的「嬤孫戀」在網上爆紅，今年61歲的蔵田律子常在社群媒體上分享與29歲鮮肉老公的閃照，目前IG上已有2.6萬名粉絲追蹤。而蔵田律子保養得宜，不論是膚況還是身材都看不出來已經61歲了，引起網友熱烈討論。

今年61歲的蔵田律子來自九州熊本，目前住在東京，與前夫離婚以後，偶然遇到現任老公，兩人隨即陷入愛河，而男方今年才29歲，比親生兒子還小7歲，但即便兩人相差了整整32歲仍非常恩愛，不時會在IG上面放閃。

日本「嬤孫戀」爆紅，女主角61歲神奇美照曝光。（圖／蔵田律子提供）

蔵田律子的兒子今年36歲，目前也已經結婚生子，因此她已當阿嬤了，但是從照片中完全看不出來，蔵田律子不僅皮膚保養得宜，連身材也維持得很好，與鮮肉老公穿情侶裝旅遊合照，看起來一點也不突兀。

日本「嬤孫戀」爆紅，兩人相差32歲完全看不出來。（圖／蔵田律子提供）

日本「嬤孫戀」爆紅，鮮肉老公比兒子還小7歲。（圖／蔵田律子提供）

不少網友看到2人的合照驚呼，完全看不出來61歲了。「真的看不出來61歲了，想問怎麼保養的」、「61歲長這樣有點扯，是不是有開美顏濾鏡」、「看起来最多40歲而已」、「這61歲？你跟我說不到30我都相信」。