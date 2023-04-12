台北市北一女中每逢中午就能看見學生在校門口領外送餐點，近期卻有民眾發現，學校附近的電話亭堆滿學生餐點及飲料。校方回應，已開始向學生宣導「美食不落地」，也開放學生取餐人數加快取餐速度，並有專人在校門口管制，實際勸導學生及外送員勿讓餐點放置在地上。

北一女中開放學生訂外食，教官每天中午站在校門口收取學生證，學生才能出校門向外送員拿取餐點，但距離校門口不到100公尺的電話亭，時不時會堆滿外送餐點及飲料。

陳姓學生表示，有時外送員提早送到校，她仍在上課無法出校門，便會請外送員先放置在電話亭，敲鐘後再拿取。由於現場食物過多，相當混亂，有時候需要花好幾分鐘才找到自己的餐點。

為了避免外送餐點落地，北一女中昨向學生宣導外送備註欄須填寫「餐點請面交，美食勿落地」，今起則會派專人在校門口周邊管制，提醒外送員勿將餐點放置在地面。若有外送員反應是學生要求，校方將勸導雙方避免再犯。

北一女中校長室秘書吳銘祥表示，相信學生不是刻意讓電話亭變成放餐區，但電話亭畢竟是公共場所，食物放在地上也有衛生疑慮，校內已開始勸導「美食不落地」，提醒學生務必與外送員面交。

他表示，學生換證才能外出取餐，過去1輪只開放10人取，現在調整成1輪20人加快取餐速度，再加上宣導，應能有效減少食物落地。

未來是否有可能設置外送區？吳銘祥表示，當初經教師與學生共同討論，才發展出與外送員面交取餐的方式，目前仍以加快取餐速度及避免美食落地的原則，處理電話亭堆放餐點的狀況。