小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電股價遭3月營收「微亂流」衝擊，摩根士丹利證券指出，市場注意力正往全年營收、第二季財測靠攏，若台積電法說提出第二季營收季減不超過9％、全年營收至少保持去年水準，股價有7成機會展開反彈，樂觀情況甚至有望突破「巴菲特魔咒」546元價位。

【1】台積電三情境...法說後有望反彈

台積電的3月、第一季合併營收出爐後，單季營收以美元計價為財測下緣，整體表現低於外資預期，然外資圈早就預期庫存調整、需求疲軟衝擊上半年營運；摩根大通證券更研判，下半年需求復甦亦不會太強勁，顯示外資圈對台積電2023年營運期望不高。就股價11日走勢來看，終場小跌不到1％、收524元，符合外資圈預判的營收下滑不致嚴重衝擊股價之觀點。

【2】巴菲特怕風雲 斷開台積電

股神巴菲特11日接受《日經新聞》（Nikkei）訪問時表示，他所執掌的波克夏海瑟威公司先前大砍台積電美股存託憑證（ADR）部位，主要是考量到地緣政治緊張的關係。他稱讚台積電是一家管理良好的企業，但波克夏投資佈局另有更好安排。

【3】賺升息！國銀存款餘額逼近53兆

全球央行升息，錢瘋狂湧回銀行。金管會11日公布，國銀2月底存款餘額達52兆9,203億元，單月再增3,325億元，即將突破53兆元大關，且今年前二個月國銀存款就增加5,746億元，創下歷年同期新高。

【4】面板雙虎瘦身 傳年底各關一廠

因應低稼動、以及淘汰不具競爭力的生產線，市場傳出面板雙虎將整併旗下工廠，計畫在年底各關閉一座5代／5.5代廠。友達證實會把一座筆電面板廠產能轉至其他各廠區生產，未來廠房會做其他規劃。而群創則是指出，會彈性規劃產能，不排除任何可能性。

【5】陸陷通縮陰影 降息機率增

大陸國家統計局11日公布3月消費者物價指數（CPI）年增0.7％，較2月回落0.3個百分點，生產者價格指數（PPI）則較上月大幅下降1.1個百分點至年減2.5％。分析指出，今年內消費品和工業品價格「雙負」局面或將出現，中國人民銀行降息機會升溫。