一名70多歲阿嬤因高血壓長年服藥，血壓控制得不錯，但最近一年來血壓時常高低起伏很大，原來阿嬤每天會喝2罐「感冒糖漿」，覺得這樣精神比較好；醫師驚呼，感冒糖漿裡有多種會影響血壓的成分，像是甘草、鼻塞藥物等，難怪阿嬤的血壓這麼不穩定。

家醫科醫師洪暐傑在臉書發文指出，高血壓分為2種類型，一種是原發性（本態性）高血壓，沒有特定原因造成血壓偏高，可能影響因子包括生活、壓力、遺傳等，95％的高血壓患者都是這種類型；另一種是次發性高血壓，有特定的病因造成血壓升高，如果原因改善了，血壓也會跟著改善。

造成次發性高血壓的原因包括腎臟疾病、內分泌疾病、血管疾病、懷孕或藥物影響；洪暐傑表示，如果出現服用多種血壓藥物仍降不下、血壓高於180／120mmHg、原本服藥控制穩定突然沒效、30歲前或55歲後發生高血壓，都要評估是否為次發性高血壓。

洪暐傑表示，阿嬤符合上述次發性高血壓的第3點，進一步抽血、驗尿並沒有腎臟、內分泌等問題；後續到阿嬤家探訪，在客廳角落發現一箱感冒糖漿，阿嬤表示每天至少會喝2罐，覺得喝完精神比較好，也比較不會痠痛。

洪暐傑指出，感冒糖漿裡面有多種會影響血壓的成份，像是甘草、鼻塞藥物（麻黃素類）等，勸阿嬤別再喝了；在停止服用1個月後，阿嬤的血壓數值又回到控制良好的狀態了。