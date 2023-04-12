周二收盤，道瓊指數漲98.27點或0.29%，收33,684.79點。標普500指數跌0.17點，收4,108.94點。那斯達克指數跌52.48點或0.43%，收12,031.88點。費城半導體指數跌17.55點或0.56%，收3,109.42點。

標普11大類股僅科技類股和通訊服務類股收黑，分別跌1.03%和0.42%。受油價大漲激勵，能源股漲0.89%，表現最佳。

重量級科技股普遍下跌，僅特斯拉漲1.24%。蘋果跌0.76%、微軟跌2.27%，亞馬遜跌2.20%、Alphabet跌1.02%。

午後大盤一度氣勢轉強，芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee提出警告，稱聯準會在抑制通膨方面要小心升息過於激進。銀行收緊銀根有助於抑制通膨，並將減少貨幣政策要做的工作。

在缺乏推動市場的題材下，投資人將目光轉向周三公布的消費者物價指數（CPI），以尋找這個漫長而緩慢的通膨降溫仍是現在進行式的證據。

分析師預期美國3月整體與核心CPI月漲幅分別下滑至0.2%和0.4%。與去年同期相比，3月整體CPI通膨率估將從6.0%大幅放緩至5.2%。但排除波動較高的食品與能源價格後，核心CPI年漲幅估將從5.5%升至5.6%。

根據CME的FedWatch工具，由於通膨要回落到2%目標進展緩慢，期貨市場普遍預期聯準會5月會議將再次升息25個基點的可能性為71.8%。

除了CPI之外，投資人也將密切關注第一季財報，本周五由花旗、摩根大通和富國銀等三大銀行打頭陣，美股財報季將正式登場。

分析師預期標普500指數成份股第一季總獲利年減5.2%，與本季初 所預期的年增1.4%形成鮮明對比。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為3.04：1。那斯達克指數上漲與下跌股數比為1.49：1。

標普500指數成分股有9檔創下52周新高、沒有成分股創新低。那斯達克綜合指數有64檔創新高、118檔創新低。

美國交易所成交量總計為98.4億股，過去20日均量為119.5億股。