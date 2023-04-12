擔任保母的基隆劉姓女子與她的張姓丈夫，3年前多次徒手毆打受託的3歲男童，甚至以腳踩踏男童腹部，造成男童內臟破裂、頭部皮下組織出血，最後男童發燒致死。刑事部分，台灣高等法院更一審將劉、張判刑11年8月、12年4月，民事部分，高院判決2人須賠償男童父母共284萬4284元。

2020年一名3歲男童猝死，警消在進入屋內看到男童仰躺在地板，身上並沒有明顯外傷，原先一度以為男童只是單純疾病死亡。但檢方檢剖後發現男童內臟破裂、顱內出血，才讓案情朝向虐童案偵辦。

檢警調查發現，劉姓保母與張姓丈夫，因不滿男童哭鬧，以腳踩踏男童腹部，並以玩具車等物品毆打，導致男童肝臟挫裂；且未提供男童成長所需的營養，男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷。

男童在2020年9月23日出現腹瀉及嘔吐症狀，並出現食慾不振、活動力下降情形，隔日男童出現發燒症狀，保母夫妻不帶男童就醫，僅餵食男童少許水及雞湯，最終男童在9月25日中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

男童父母提起民事求償訟，主張男童為其獨子，年幼遭劉女與張男虐待致死，父母內心痛苦萬分，分別受有非財產上之損害400萬元、200萬元，扣除分別受領之犯罪被害人補償98萬元、84萬元後，劉及張應連帶賠償443萬1115元、241萬2144元。

高院經計算男童死亡支出喪葬費、受扶養權利損害及非財產上損害金額後，判決劉女及張男須連帶賠償男童父母各140萬7783元、143萬6501元。