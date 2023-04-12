美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在華府與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）、國防部代理部長加維斯（Carlito Galvez）召開2+2部長級對話，這是美菲歷來第3次「2+2」對話。

會後雙方發表聯合聲明，觸及印太地區和世界各地尊重基於規則的秩序、聯盟現代化、經濟與環境安全、聯盟夥伴關係等議題。

在談及國際秩序時，聲明重申支持不受阻礙的合法商業行為，以及充分尊重國際法，包括航行自由及對海洋的其他合法用途。部長們強調，強烈反對在南海的非法海事主張、填海島礁軍事化及威脅和挑釁活動，包括中國近來干擾菲律賓在南海及周邊地區的行為，並呼籲中國遵守2016年關於南海的最終且具有法律約束力的仲裁裁決。

在談到台海議題時，聲明重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

此外，部長們也譴責北韓過去一年的飛彈試射行為，也表達對烏克蘭的支持，並重申多邊主義、持續對話與合作，以及基於國際法和平解決爭端，對於維護區域與世界和平穩定的重要性。

為了強化美菲聯盟關係，美菲同意加強雙邊規劃與互可操作性，透過聯合演習、培訓與其他行動，確保做好因應一系列危機與情勢的防衛指南。（編輯：張芷瑄）1120412