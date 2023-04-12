汪小菲前年和大S（徐熙媛）結束10年婚姻，不久便與張穎穎交往，但兩人分分合合，今年初張穎穎再三強調已經正式分手，且沒有復合的機會。昨(11日)港媒報導，汪小菲日前祕密來台後，接著就到香港和身家32億的「拿督千金」莊鍶敏（舊名：莊思敏）聚會，而莊鍶敏和台灣也有些關係，前夫是台灣珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸），但婚姻僅維持2年，去年宣告離婚。

汪小菲日前閃電來台，受訪時他謙虛鞠躬表示來到台灣就跟回家一樣，還跟S媽重修舊好，私下稱呼對方是「丈母娘」，外界推測他這回來台除了見家人，也順道處理工作上的事務。昨《東網》則直擊，他離開台灣後直撲香港，近日在環德輔道中一家高級餐廳和朋友聚會，身邊坐著的就是去年才恢復單身的女星莊鍶敏。

媒體報導，當晚汪小菲和莊鍶敏有說有笑，之後陸續來了幾個朋友，眾人待了約3小時半也一同回酒店才離開，莊鍶敏受訪則表示，那天大家約出來是談做直播的生意，她對他印象極好，大讚他是會說話、老實做事的人，至於和汪小菲會不會有私人感情的發展？莊鍶敏表示：「大家都是剛剛才認識，剛認識好幾位新朋友，還沒有特別想到這裡」。

莊鍶敏透露，汪小菲當晚表示「自己是單身」，兩人有交換電話，因為之後還有公事要聯繫，其他便不透露。而現年42歲的莊鍶敏大汪小菲1歲，1985年移居到香港生活，因對演藝圈工作有興趣，索性輟學出道當模特兒，2020年與台灣珍奶CEO楊秉逸閃婚，近年因疫情聚少離多，去年簽字離婚，莊鍶敏當時回應沒拿贍養費，前夫也沒要求分她財產，算是和平分手。