維田表示，歐美專案持續按照排程出貨，市場需求持續穩定，推升維田第一季營運淡季不淡，繳出好表現，訂單能見度更已達第三季。公司進一步表示，隨著歐洲地區能源價格滑降，通貨膨脹放緩，預期歐洲景氣將逐步回升，加上缺料影響淡化，製造業活動持續擴張，各國電動車產業、能源業、新基建等趨勢明確，工業自動化需求擴大，可望帶動工業電腦市場持續成長。

公司進一步指出，各國政府、各大企業近年大力推動新能源政策，加上電動車風潮盛行，充電樁布建更是新基礎建設中重要一環，維田目前已取得歐洲地區電動車、充電樁HMI等專案，而加油站、腳踏車租借站、能源資訊監控等戶外應用高階產品與服務訂單需求也持續攀高，預計將成為公司下一個成長動能。

維田看好2023年營運表現將逐漸增強，並加強新品研發與推銷力道，預計五月將在台北「COMPUTEX」展上推出智慧醫療主機系列產品，加上先前所推出的醫療平板、醫療PANEL PC等，串接成完整的醫療產品線，亦將持續針對嵌入式系統BOX PC，以及機器視覺解決方案推出新產品，打造更全方面的產品布局，推動營運再創高峰。