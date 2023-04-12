全中運聖火返回本島，聖火隊12日起以逆時針方式遶行本島，挑戰台灣五大極點。（羅浚濱攝）

全中運聖火從3月29日傳遞到外島馬祖、金門及澎湖後，12日從新竹縣政府由縣長楊文科點燃母火，聖火隊將以逆時針方式遶行全島，挑戰台灣五大極點。

縣長楊文科表示，這次全中運聖火傳送到金門縣、澎湖縣等外島後，11日回到台灣本島，從12日起以逆時鐘方向環島，從新竹市出發挑戰台灣極西國聖塔燈塔、極南鵝鑾鼻燈塔、極東三貂角燈塔、極北富貴角燈塔、極高武嶺等五大極點，這也是一項創舉，凸顯全中運勇於突破，積極向上的體育精神。