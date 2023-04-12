新北市邱姓男子經營自助洗衣店虧錢，積欠地下錢莊債務，一時想不開在洗衣店內燒炭，結果被劉姓前女友發現救下，但邱男卻不滿劉女訓斥，竟惱羞成怒持刀嗆她「一起死」，並掐住她脖子，拿保溫瓶毆擊她頭部，劉女哀求邱罷手，並說妹妹等下會來找她，會知道是他殺死她，邱才罷手。台北地檢署依殺人未遂、強制及恐嚇罪起訴邱男。

起訴指出，邱男與劉女在新北市合夥開設自助洗衣店，因經營不善，積欠鉅額債務，邱因向地下錢莊借高利貸無法償還，一時想不開，打算於去年12月2日在店店內燒炭，劉女發現後即將炭火熄滅，打開窗戶通風，救下邱男，並訓斥邱男應像個男子漢面對債務。

結果劉女的一番話，惹怒邱男，邱男拿出水果刀將劉逼至牆角，恫稱「你跟我一起死，不然我也活不下去」、「不要走，我先殺死你，我再自殺」，劉趁勢奪刀，邱以身體將劉壓制在地，以雙手掐住她脖子，高喊「掐死你」、「我先殺死你」，並拿起保溫瓶朝劉的頭部猛砸。

劉女苦苦哀求說「不要殺死我，我還不想死，我還有很多事要做」、「如果你還有一絲絲善良，就讓我走」，劉女並靈機一動，說「我妹妹在另間洗衣店打掃，我們一個小時後要會合，她就會知道是你殺了我」。

邱男聞言，其殺人念頭剎那中止，並告知劉女「把刀子給我，我讓你離開，我要自殺」，受傷的劉女乃從地板硬撐起身，慢慢從邱男身上掙脫，緩緩退至門邊後，將刀子丟置於地，迅速逃離現場並報警，警方獲報趕至逮捕邱男。

檢方調查後，認為邱男涉犯殺人未遂、強制及恐嚇罪，但考量邱男在著手殺人之際，因劉女哀求求饒，而中止其殺人犯罪行為，請求法院量處適當之刑。