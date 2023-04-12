各國邊境解封，掀起疫情後出國潮，一名網友表示，發現台灣的南韓觀光客比日本多，將其PO上網尋求解答，網友指距離近、物價相對便宜是最大關鍵，就像台灣人到東南亞觀光一樣，但也有人說近年台劇《想見你》在南韓爆紅，吸引韓妞特地來台灣追星、到拍攝地打卡旅遊。

原PO前天（4月10日）於PTT八卦板指出，觀察在台北觀光的南韓旅客比日本還多，回顧歷史台灣曾是日本的殖民地，應該是日本人愛來台灣的原因，但南韓跟台灣沒有任何歷史淵源，且聽說很多韓國人來台還要自備泡菜、吃韓食，加上台灣觀光景點欠缺管理、住宿品質不佳，想不透為什麼會有這麼多韓國人來台旅行？

疑問一出，網友指台灣物價對韓國人來說相對便宜，且距離近，「因為物價便宜，我問韓國人都這樣說」、「跟你去東南亞觀光差不多」、「感覺跟部分台灣人愛跑港澳一樣意思，近又不用花太多天」、「台灣便宜，交通又方便，也可以看看不同的文化」、「去東南亞觀光的感覺」、「日本人也不是來看殖民地的吧！N年前的事了」。

也有人說韓國人特別喜歡台灣DARLIE好來牙膏（原黑人牙膏）和三點一刻即溶奶茶包，也會特地去逛家樂福、遊九份、吃鼎泰豐小籠包、嗑火鍋。另外台劇《想見你》在南韓爆紅，也有韓妞特地到劇中取景地拍照打卡，「台劇有幾部在南韓很紅，來看拍攝地」、「《想見你》算紅，韓國人特地跑去台南玩」、「來買三點一刻奶茶和黑人牙膏」、「韓國人塞爆九份」、「《想見你》很紅啊」。