●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，當你看到景氣循環股領軍時，這表示經濟衰退擔憂可能有些言過其實。這是一個良好的跡象，如果我們是直接走向衰退，你不會預期看到這種現象。但他也提醒現在是「暴風雨前的寧靜」，明天將公布重量級的通膨數據，聯準會會議紀要即將出爐，財報也即將揭曉，操盤手正在觀望，看看通膨數據會如何呈現。

●Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，升息25 個基點可能發生，並反映在股價上，聯準會如何為下次會議定位是一大關鍵，因為有太多人預期經濟將衰退。

●美銀財富管理公司策略師William Northey表示，本周公布的數據很重要，這將是聯準會5月會議參考的最後一批數據。聯準會肯定會評估這批數據，以評估他們在這場抗通膨戰爭所處的位置。

●美銀策略師Michael Hartnett表示，投資人預期聯準會將降息是過度樂觀，對經濟衰退的前景則過於輕忽，他建議投資人應該趁聯準會最後一次升息時減碼，以70和80年代的通膨上升期來看，美股在央行最後一次升息後3個月內均下跌。

●摩根大通策略師Mislav Matejka表示，美股今年四分之三的漲幅由科技股貢獻，俗稱「尖牙股」（FAANG）的五大科技股今年來最多漲了26%，實則已經進入超買，RSI（相對強弱指數）已處於高點，但他仍相信科技股今年表現將優於去年。惟就目前而言，該投銀建議可入手防禦型股票，包括電訊、公用事業、必需消費品和醫療保健股。

●Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，之前債券市場的共識是聯準會終將降低利率，但現在對於3月份矽谷銀行（SVB）倒閉和瑞士信貸被收購引發銀行業危機的臆測已經平息下來，如今人們比較相信聯準會可能「暫停」一段時間，並不急於降息。