台中市警察局第二分局台中公園派出所警員余珮毓、張哲銘倆人日前邏至光復國小外操場時，突見一名11歲王姓男童愁眉苦臉的站在路旁，似乎遇上了困難，原來王童所騎乘的腳踏車因故障無法繼續騎乘，員警使命必達幫忙修復，王童見自己的腳踏車恢復運行，露出開心的笑容，頻頻向警察哥哥姐姐致謝。

台中公園派出所警員邏至光復國小外操場時，發現王姓男童腳踏車因故障，立馬化身黑手幫忙修復。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

4月7日17時許，台中公園派出所員警於園區周邊巡邏時，突然在精武路上看見一名男童牽著腳踏車停在馬路旁，男童明顯不知所措樣，員警向前關心詢問，男童表示他的腳踏車騎一騎突然壞掉不能騎了，不知道警察能否幫忙？余珮毓聽聞後便蹲下身查看狀況，原來腳踏車已經落鏈（鍊條脫離齒輪）了。

員警熟練得將腳踏車鍊條裝回齒輪上，手也因此被染黑。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

余珮毓熟練得將腳踏車鍊條裝回齒輪上，再確認腳踏車是否能正常運轉，兩三下就幫其修復完成，王童站在一旁觀看，嘖嘖稱奇，警察除了會抓壞人竟然也會修車，並不好意思的跟余珮毓表示：「你的手黑黑的！」她笑笑表示：「沒事沒事！去洗一洗就乾淨了。」

原來王男已經放學，要騎車去找同學玩，未料騎到一半腳踏車突然壞了，幸好遇到熱心的警察，余珮毓則表示，大家都有童年期間騎車落鏈自救的能力，沒想到會在警察工作上運用到。

第二分局分局長楊川表示，警察是人民的保母，不僅應做好份警察專業的工作，也應該本著「身在公門好修行」的精神，多為需要幫助的民眾做一點，本著同理心，親民愛民，讓民眾感受到警察的親切與專業形象。