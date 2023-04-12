耳屎可保濕並抑制細菌孳生，民眾自挖耳屎不只容易塞住耳膜，也可能感染細菌。泌尿科醫師施冠偉近日就表示，他因耳朵癢痛數個月，平常會用棉花棒掏一下耳朵，因無暇看耳鼻喉科，一次家人幫掏耳朵竟挖出濕濕黏黏的綠色耳屎，確診為細菌感染所致。

泌尿科醫師施冠偉在其臉書粉專上表示，他左耳已經癢痛了幾個月，他平常會用棉花棒稍微掏一下耳朵，斷斷續續地不舒服，由於工作繁忙，無暇看耳鼻喉科，一次請家人幫忙挖耳屎，竟挖出濕濕黏黏的耳屎，他驚覺這一定有問題，於是請耳鼻喉科學長幫他檢查，結果真的是細菌感染。

他表示，他認為應該是因他自己用棉花棒挖到破皮導致感染，因此提醒民眾平常要注意身體狀況，例如紅熱腫痛就可能是感染症狀。翰醫堂中醫診所也曾在其粉專表示，如果耳垢為綠色，可能因細菌感染導致耳道發炎。

敏盛醫院副院長江坤俊也曾在《江P醫件事》說明，耳屎就是油脂加上皮膚掉落的角質層、腺體分泌物所混合，但耳屎可保持外耳道濕潤，且可抑制細菌、黴菌生長；許多人喜歡用棉花棒挖耳屎，但此舉非常危險，「因棉花棒常會將耳屎往耳內推得更深，讓耳屎塞住耳膜，造成聽力受損，若過於用力，還可能戳破耳膜。」