大陸在本月8日至10日進行環台軍演，其中解放軍首艘國產航母山東艦，更首次現身台灣東部外海。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，山東艦的目的，是為了封鎖花蓮佳山基地。然而，除了佳山基地，國軍在台東的志航基地也相當重要，該基地同樣有地下機庫，與佳山基地稱得上是台灣最重要的生命線。

台東志航基地。（中時資料照，莊哲權攝）

吳子嘉10日在政論節目《關鍵時刻》表示，山東艦這次被佈署到東部海域，是為了「外阻內封」，所謂內封，就是在封鎖佳山基地，因為該基地有部署F-16戰機，只要山東艦在那，就能阻止國軍戰機出海，至於外阻，則是抵擋美方等外部勢力的介入。

而據知情人士透露，其實當地除佳山基地外，還有志航基地的石子山地下洞庫，後者被軍方稱為「建安計畫區」，是將該基地北跑道頭的石子山挖空，興建為地下機庫，作為西部戰機轉降的戰力保存基地。

石子山地下洞庫內有三大機庫，可以容納約150架戰機，機庫間有滑行道彼此相連，由於建造在花崗岩下，可抵抗2000磅炸彈直接命中，另可承受7級以下的地震。而未來志航基地為我方F-16V重要基地，戰略地位相當重要。