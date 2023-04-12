國民黨台北市信義、南松山區立委初選，將在4月16至18日電話民調。立委費鴻泰打出政績牌，不但在20多年前率先提出台北捷運信義線東延，其他包括悠遊卡增加小額支付功能，變成台北市的「八達通」，要求捷運降價、爭取學童搭大眾運輸工具以年齡區分優待，以及民眾能用健保卡報稅等便民政策，這些全是費鴻泰在立委、議員任內所推動的政績。

費鴻泰日前搭捷運有感而發，他表示在2002年擔任台北市議會副議長時，於議會提案推動信義線東延段；2010年時交通部長毛治國上任時，爭取到1.5公里的東延段，尾軌延伸到南港玉成公園，整體預算為131億元，經過20多年努力，預計2025年完工。費鴻泰也強調，會繼續監督東延段施工進度和工程品質，促使選民能在後年搭乘信義線到廣慈／奉天宮站。

此外，還有許多讓民眾感到便利的措施，比如悠遊卡可小額支付，就是費鴻泰推動。費鴻泰說，過去悠遊卡只能用於搭大眾交通運輸工具，他在立法院力推悠遊卡「小額支付」功能，如今悠遊卡不僅成為台北市的「八達通」，更可以在全台各縣市的便利商店等地點作為支付工具。

即將進入5月報稅季節，費鴻泰任內推動全球獨步的「稅額試算」，讓民眾報稅更方便，也為國庫每年至少省下10億元。至於稅制改革，包括取消夫妻懲罰稅、納稅人全家所繳健保費無上限且都可列舉扣除，教育特別扣除額由每年每戶2萬5000元調高成每年每人2萬5000元，便利商店及晶片金融卡繳稅手續費由政府吸收，提出5歲以下「幼兒學前教育扣除額」，以及促成土地增值稅由「一生一次」改成「一生一屋」。

「健保卡報稅」功能也是費鴻泰推動的重要政績，自2016年起，民眾可以用健保卡申報個人綜所稅；健保卡功能從此不斷進化，可以用來作為電子憑證，有助於民眾在疫情期間領口罩、快篩試劑等。

面對國民黨立委初選，費鴻泰持續提出交通、民生等議題相關政見，包括監督政府有效解決青年就業與居住問題，也要替勞工要求政府解決勞保年金困境，遏止政府超徵稅收的問題再度發生；同時，費鴻泰倡議兩岸關係和諧，讓臺灣免於戰爭威脅，並監督兵役政策透明化，反對未成年的年輕人上戰場。費鴻泰長期周末假日到市場擺攤，傾聽民意、為民服務，進而提出福國利民的公共政策。