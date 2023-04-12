南韓啦啦隊女神李多慧，加入中職樂天桃猿隊旗下Rakuten Girls成為新的樂天女孩，她的新鮮感直接蓋過林襄，而她日前一張樂天制服搭配緊身牛仔褲的照片，被網友找出「長得像高虹安」跡象，讓李多慧粉絲轉發貼文直言「差很多吧！」， 李多慧見狀後也在IG限動轉發該動態。

YouTube頻道「엠빅뉴스」日前上傳新影片，邀請到李多慧擔任來賓，在節目中她穿著樂天桃猿的制服，搭配高腰緊身牛仔褲，在PTT上引發討論「得像高虹安」，隨即引來許多台灣粉絲的不滿，吐槽「是怎麼撞的？」、「什麼時候厚道變瓜子臉了?」、「鼻子差那麼多」、「帶風向，台女氣質也不會提升」，「笑死 差太多了吧」，有少數人覺得有神似。

李多慧（左）遭指神似高虹安多數網友都說不像。（圖/樂天桃猿、新竹市政府提供）

李多慧事後則在IG限動的分享中，出現了一則提到此新聞的台灣網友評價，這位台灣網友在IG中認為李多慧和高虹安差很多，李多慧「明明比較好看」。

李多慧遭網友指神似高虹安，本人也在IR限動轉分享。（圖/李多慧IG）

李多慧日前抵台灣後，對於台灣美食都來者不拒，且對於「全糖」的珍珠奶茶情有獨鍾，「來台灣之前，我有做了很多功課，我想要吃小籠包、煎餃、珍珠奶茶還有鳳梨酥，台灣的珍珠奶茶真的是很好喝！」