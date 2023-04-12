翁子派出所新到任所長詹子瑩，向現場實施「防詐騙、交通及婦幼安全」宣導，展現警方積極推動治安、交通及為民服務措施的用心。(警方提供)

翁子派出所新到任所長詹子瑩，向現場實施「防詐騙、交通及婦幼安全」宣導，展現警方積極推動治安、交通及為民服務措施的用心。(警方提供)

台中市政府警察局豐原分局於昨日在豐原區南田里活動中心舉辦「社區治安會議」，由翁子派出所新到任所長詹子瑩主持！詹子瑩親烙台語向現場實施「防詐騙、交通及婦幼安全」宣導，展現警方積極推動治安、交通及為民服務措施的用心；因應近日社會大眾議題「行人安全」、「普發現金」等加強宣導。

警方指出，詹子瑩到任後積極走入社區，抱著謙虛態度與居民共會，並烙出流利台語向在地居民報告轄區治安、交通及為民服務等工作執行狀況，針對目前社會議題「行人安全」、「普發現金」兩大主題探討；提醒新法修正車輛未禮讓行人已提高罰則確保行人用路安全。

行人在道路行走時須注意事項，遵守行人號誌，秒數不足時不通過，夜間行走在馬路時，穿著淺色衣服等安全觀念；及加強居民防制詐欺宣導，避免遭受不法犯罪集團利用普發現金等議題進行詐騙，切勿點選不明連結避免遭到盜領；希望社區居民學習相關正確知識，也有良好的交通觀念。

豐原分局長劉其賢呼籲，近日政府極為重視行人安全，相關罰則提高，期使駕駛更遵守交通規則，禮讓行人優先及安全；以及政府目前普發現金，提醒民眾勿隨意交付證件給他人，不點選來歷不明之連結，確保自身權益；警政單位將從各方面來維護民眾周遭生活，有任何問題皆可打撥打165、110諮詢，希望為民服務可以更貼近民意。