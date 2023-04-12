由於陳男行徑怪異，遭行員警覺並通知警方前往了解，也成功阻止他匯款。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

75歲陳伯伯從LINE認識一名皮件經理被說服可當其下線，賣出一件皮件3萬7可獲7千元佣金，他信以為真直奔北屯大坑口郵局，要先匯款3萬元，由於行徑怪異，遭行員警覺並通知警方前往了解，也成功阻止他匯款。

台中市第五警分局日前接獲一起皮件買賣可當下線之詐騙案，4月7日10時05分北屯派出所值班員警接獲大坑口郵局通報有位75歲陳姓男子疑似遭詐騙，經到場了解，陳男日前於LINE認識自稱是曼蒂斯李經理，李經理向老翁稱其從事皮件買賣，可向其購買商品然後轉賣，現在有客戶要購買皮件3萬7千元，願讓老翁當其下線進而從中獲利7千元，只要老翁先匯款3萬元。

老翁信以為真前往郵局欲匯款3萬元，李襄理見老翁欲匯款3萬元，關心其匯款流向，沒想到一問三不知，立即提高警覺，一面通報警方前往現場，一面說服老翁此為詐騙。警方到場了解詳細情形後，詢問老翁是否有李經理之真實姓名及年籍資料，老翁表示全然不知僅只有LINE能聯繫。

員警看對話內容：「匯款成功後記得拍匯款憑證發於我，否則匯款無效。在櫃台辦理請告訴工作人員辦理加急。」ㄧ看就是標準詐騙，向老翁說明詐騙集團行為模式，已有多人受騙，血本無歸！老翁始發覺受騙而停止匯款，成功攔阻詐騙新台幣3萬元。老翁十分感謝警方及郵局行員及時阻止，保住他的財產。

台中市第五分局長陳松寅提醒，民眾在面對網路交友訊息，應秉持謹慎查證是否正當，可洽詢110或165反詐騙諮詢電話查證維護財產安全，切勿輕信指示提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。