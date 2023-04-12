擺脫近1年庫存調整壓力，電競產業自去年第4季重回成長軌道，加上曜越提前佈局ATX 3.0電源供應器隨著升級潮顯現逐漸發酵，推升曜越3月合併營收躍增至4.05億元，月增25.56%，年增84.4%，為110年4月以來新高，累計第1季合併營收為10.89億元，季增2.8%，年增53.79%，為110年第2季以來單季新高。

展望第2季，曜越表示，目前客戶訂單狀況良好，公司亦看好ATX 3.0電源供應器商機持續發酵，預估今年第2季營運可望維持高檔，全年業績成長可期。