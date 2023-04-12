●特斯拉漲1.24%，收在186.79美元，扭轉先前連跌5天、累計跌掉逾11%的低迷走勢，在主要科技股中表現亮眼，儘管投銀Bernstein和花旗分析師均警告特斯拉今年以來的第5度降價不太可能是最後一次，隨著財報季到來，市場將緊盯該公司的利潤表現。

●加密貨幣相關股齊揚，受惠於比特幣漲破3萬美元重大心理關卡，為10個月來首見。Coinbase、Riot Platforms和Marathon Digital漲幅在6%～17%。

●維珍軌道（Virgin Orbit）崩跌29.55%，收在0.12美元。該公司接獲那斯達克交易所發出的下市通知。

●莫德納（Moderna）跌3.1%，這家以mRNA新冠疫苖打響知名度的生技藥廠表示，其備受關注的第一款流感候選疫苗mRNA-1010在後期臨床試驗中受挫，未能達到「宣布初步成功所需的統計門檻」。今年以來莫德納股價已跌近11%。

●CarMax飆漲9.6%，該二手車零售商上季獲利優於市場預期。