男星周孝安上周被拍到與金髮洋妞在路邊喇舌，激情畫面流出震驚各界，未料隔天陳天仁便拋出離婚震撼彈，證實2年婚姻畫下句點，婚姻出現裂痕似乎有跡可循，如今網友挖出5年前周孝安被爆帶舊愛返家過夜，卻突然冒出李京恬痛批男方劈腿，才讓這段戀情因此曝光。

周孝安曾與楊千霈及江祖平傳出緋聞，不過前者強調只是因戲炒作，而他在前年底大方公布圈外女友Doris，不過礙於工作太忙沒有時間陪伴，導致隔年七夕情人節便宣告分手，也讓這段短命2年戀情告吹，未料聖誕節時卻被人目擊帶Doris返家過夜，讓外界以為小倆口甜蜜復合，豈料卻被與他密戀半年的女星李京恬發文指控腳踏多條船，甚至發文怒嗆：「你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我」。

李京恬發文透露分手主因是周孝安告知她愛上對戲的「前女友」。(圖／李京恬臉書)

李京恬發文透露分手主因，竟是周孝安告知她已經愛上對戲的「前女友」，無奈表示兩人聖誕節時還在交往，如今卻傳出分手，忍不住怒嗆對方：「你還有第二波要傷害我」，透露出始終被蒙在鼓裡，對此，周孝安澄清該女並非舊愛Doris，而是一位女性友人，對於被傷害到的朋友感到抱歉，更強調與李京恬交往「一切都出始於真心真意」，至於所指的「前女友」，則被外界推測是女星周曉涵。

如今周孝安白色情人節曬出與周曉涵合照，讓女方無端捲入婚變風波，對此，周曉涵發文寫下：「面對不在預期內的事能選擇，既來之則安之，至於面對莫名奇妙的事，就選擇既來之則一笑置之吧」。