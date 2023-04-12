苗栗一名男子與妻子於前年7月離婚，但隔年突然收到戶政事務所通知，得知前妻於1月誕下1子，回算前妻受孕時間才發覺前妻外遇，憤而控告前妻及小王侵害配偶權。苗栗地院審結，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書中，男子主張，與劉姓女子於2008年間結婚，於2021年7月間調解離婚，2022年3月接獲戶政事務所通知，才知悉劉女於2022年1月間產下1女，經回推受孕時間約為2021年3月至7月間，但當時2人早已無任何性行為，他並非該嬰兒的生父，認為劉女在與他離婚前就已經與另名徐姓男子發生不正當性行為，嚴重侵害他的配偶權，故依法向劉女及徐男求償精神撫慰金96萬元。

苗栗地院審理時，劉女及徐男都不爭執男子主張，但稱無能力賠償男子的求償金額；法官則指出，2人不正當的性行為足以破壞劉女前夫的婚姻生活美滿，侵害其配偶權情節重大，求償有據，審酌三方身分、地位、經濟能力及侵害配偶權的情節等一切情狀，判劉女及徐男須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。