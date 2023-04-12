晶片業低迷景氣難緩解，台積電首季營收不如預期，傳出擴廠速度與計畫也有所調整，不只高雄廠進度延後，包括寶山、中科及南科也放慢擴張速度與規模半年至一年時間，唯獨美國新廠與日本熊本廠的進度不變。

由於過去一年全球快速升息，消費市場景氣出現反轉，短期內並沒有看到全面復甦的跡象，多家國際晶片大廠也早已紛紛宣布減產。如今，晶圓代工龍頭台積電也受到衝擊，第一季營收不如預期後，大規模調整擴廠計畫。

Digitimes報導，半導體供應鏈透露，台積電在高雄、南科、中科與竹科的多個擴產計畫將全面放緩與產能重新調配，已有廠商接獲工程進度與拉貨延後半年至一年的通知，另包括南科與竹南的先進封裝前後段與測試產能規模也縮減。

儘管如此，台積電並沒有調整美國與日本新廠的進度，但美國廠仍有可能因效率問題略為延宕。台積電出手調整未來規畫的原因在於，因應市況驟變且全面復甦時間點不明，加上承受大國壓力的美日新廠一定要完成。

台積電20日將召開法說會，目前處於緘默期暫不回應，這也讓外界更加關注法說會上，台積電對於今年下半年的財務預測、未來擴廠計畫與產業景氣的看法與態度。

投資機構Wedbush分析師Matt Bryson認為，台積電營收疲軟是半導體產業的不祥之兆，代表整個行業都蒙受損失，尤其3月通常是台積電當季中最強勁的一個月，但現實狀況並非如此，在我們看來，放緩的程度令人驚訝。