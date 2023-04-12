立委劉世芳昨晚傳出退出民進黨立委選戰，對此，曾在高雄市政府與其共事的勞動部部長許銘春表示，「我跟劉委員是好姊妹」，她也是非常專業、而且非常優秀的民意代表、並始終為公共事務奉獻，非常敬佩他。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。被媒體問到劉世芳退出民進黨立委提名，許銘春說，昨天晚上也是從媒體的報導才知道，當然覺得非常驚訝的，但身體健康非常重要，希望盡快恢復，再繼續為民眾服務。