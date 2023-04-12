近來各行各業紛紛喊缺工，又以營造業與住宿及餐飲業缺工議題最為人所知，並紛紛喊話勞動部籲開放更多移工，勞動部部長許銘春表示，勞動部與交通部觀光局、內政部營建署等專案媒合，也希望雇主接納如高齡、二度就業、婦女失業等對象，並把工作機會留給本國人，至於是否要開放更多行業則會視薪資條件等而決定。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。（林良齊攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。至於日前有立委提及可用「依親打工」方式解決農業缺工，許銘春說，在3月的政策諮詢小組也同意農業移工名額從6000名增加至1萬2000名，而有立委提及依親打工解決缺工，內部討論認為「不失為解決的方式」，但比較迅速或可行應由農委會如渡假打工方式試辦，也與農委會主委陳吉仲溝通，也認為可行將擬定相關計畫。

而營建業、旅宿業也頻喊缺工，許銘春說，移工的引進與開放要有相當的評估與討論，各行各業又以觀光旅宿業、營建署缺工情況嚴重，除了與相關單位如觀光局、營建署合作推動專案媒合人力協助，也提供聘僱中高齡及二度就業婦女勞工獎勵補助等方式，讓勞動力可以至缺工市場，盼企業主接受本國人力接受本國人，也會看薪資條件、缺工整體情勢評估開放移工與否。