第1季591房屋平台上「社區找房」每日活躍用戶突破20萬人，推升客戶黏著度，且台灣中古車市保持活躍，8891汽車表現優異，以及小雞上工啟動收費後挹注營收，推升第1季營收。

展望第2季，全民普發6,000元陸續入帳，將有益於台灣消費及觀光產業發展，針對民生消費產業人力需求，518熊班、小雞上工與Tasker出任務各自耕耘受眾族群，為求職者與企業提供快速人才媒合，並持續優化平台使用者體驗，以提升會員黏著度。