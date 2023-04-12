第1季591房屋平台上「社區找房」每日活躍用戶突破20萬人，推升客戶黏著度，且台灣中古車市保持活躍，8891汽車表現優異，以及小雞上工啟動收費後挹注營收，推升第1季營收。
展望第2季，全民普發6,000元陸續入帳，將有益於台灣消費及觀光產業發展，針對民生消費產業人力需求，518熊班、小雞上工與Tasker出任務各自耕耘受眾族群，為求職者與企業提供快速人才媒合，並持續優化平台使用者體驗，以提升會員黏著度。
數字(5287)3月合併營收1.79億元，月增16％、年增14％；累計第1季合併營收4.94億元，年增率11％，單月及首季合併營收均創歷史同期新高。數字科技旗下591房屋交易推出多元化刊登方案、8891汽車新增汽車報價及專業的試駕車評服務，刊登業務量大幅提升，推升591、8891兩大平台，3月營收年增率達雙位數成長，加上全平台皆已進入收費模式，以及針對不同用戶需求增加多元的收費方案，帶動營收上揚。
第1季591房屋平台上「社區找房」每日活躍用戶突破20萬人，推升客戶黏著度，且台灣中古車市保持活躍，8891汽車表現優異，以及小雞上工啟動收費後挹注營收，推升第1季營收。
展望第2季，全民普發6,000元陸續入帳，將有益於台灣消費及觀光產業發展，針對民生消費產業人力需求，518熊班、小雞上工與Tasker出任務各自耕耘受眾族群，為求職者與企業提供快速人才媒合，並持續優化平台使用者體驗，以提升會員黏著度。
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