美國聯邦眾議院下週將就遏阻華為和中興通訊的提案進行表決，這2家中國電信大廠被美國政府視為對國家安全構成威脅。

路透社報導，美國眾院今天指出，即將針對名為「應對境外不可信電訊商法案」（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act）的兩黨支持法案進行表決，將要求國務院向北大西洋公約組織（NATO）盟邦和其他使用華為和中興等企業在5G通訊設備或服務的國家提出報告。

這項提案發起人民主黨籍眾議員魏德（Susan Wild）表示：「我們須加倍努力以保護我們國家安全和利益，幫助我們的盟友為自身安全採取重要措施，並堅決捍衛基本權利。」

這項法案也將要求上市公司披露是否與華為、中興簽約或使用此案涵蓋的服務。華為和中興未立即對此置評。

此案也將要求就美國駐外大使館的電信漏洞提交報告，指示國務院確定關鍵的電信基礎建設案，以提升美國國家安全。

美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission，FCC）去年11月宣布禁止華為和中興在美銷售新設備，並表示這些設備對美國國家安全構成「無法接受的風險」。

去年，中國駐華府大使館表示，FCC濫用國家權力，在毫無事實根據下再次惡意攻擊中國電信公司。華為一再否認有不當行為的指控，表示美國政府「非法和非理性地」針對他們公司。

華府抵制這些中國科技巨擘，是因美國擔心北京可能以此對美國人民從事間諜活動。華府多年來施壓盟邦勿在5G網路中使用華為或中興設備，或從現有網路中移除設備。

2019年，美國國會指示FCC諭令美國電信公司接受聯邦補助，在其網路中清除具有國安風險的電信設備，並承諾賠償。

FCC將華為和中興列為威脅，要求美國企業移除他們的設備，否則將被凍結在採購新設備的83億美元政府基金之外。然而，為籌措這項所謂的「移除取代」（rip and replace）措施的基金，國會僅撥款19億美元。

FCC去年指出，企業還需要30億美元才能自美國網路移除華為和中興製造的設備，總成本估計為49.8億美元。