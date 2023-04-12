在大量高度敏感文件外洩並流傳到網路上後，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀今天與烏克蘭外長和防長進行會談，設法安撫盟邦烏克蘭。

美國司法部已對文件外洩事件展開刑事調查，包括有關烏克蘭對抗俄羅斯軍隊入侵的機密資訊，以及對美國盟邦的機密評估。

法新社看到的一份文件凸顯美國對烏克蘭繼續抵禦俄羅斯攻擊的能力感到擔憂；「華盛頓郵報」（Washington Post）報導指出，另一份文件對烏軍即將發動的進攻能否取得成功表示懷疑。

布林肯（Antony Blinken）今天在記者會說：「過去幾天，我們與盟友和合作夥伴高層接觸，包括向他們保證我們對保護情報的承諾。」

布林肯說，他已經會晤烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），「重申我們對烏克蘭，以及對其捍衛領土完整性、主權和獨立的努力的長久支持」。

站在布林肯旁邊的奧斯汀 （Lloyd Austin） 說，他也與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）進行會談。

奧斯汀說：「他和領導層仍然專注於手頭的任務。他們擁有繼續取得成功所需的大部分能力。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120412