中南部去年冬天少雨，今年再度面臨百年大旱，急需梅雨解渴，氣象專家賈新興預測，今年梅雨時間將有兩波，首波是5月28日至6月3日環境有利梅雨鋒面建立，第二波是6月7日之後，且持續時間更長。

賈新興昨天在臉書發文，根據美國系集氣候預報資料圖，當紅線的水平風切和藍線垂直風切同時大於零值線且持續一段時間，就代表環境有利梅雨鋒面建立。

圖為有利梅雨建立的環境指標圖，在5月28日至6月3日、以及6月7日之後，紅線及藍線都大於零，有利梅雨鋒面建立。(翻攝自賈新興臉書)

賈新興表示，最新預報資料顯示，5月28日至6月3日是第一次水平風切和垂直風切都同時都大於零值線，有利梅雨鋒面建立，第二次是6月7日之後，且持續時間比前一波會更長，且6月9日前後同時伴隨西南季風的增強，也就是紫色線往上升。

至於近日天氣，賈新興表示，明、後天（13、14日）北部山區及花蓮山區午後有零星短暫陣雨，周六（15日）鋒面通過及東北季風增強全台有短暫雨，周日至下周三（16至19日）午後北部山區和花東山區轉多雲。下周四、五（20、21日）受鋒面影響各地有雨，西半部有局部陣雨或雷雨。