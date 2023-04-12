現代社會越來越多人能接受女大男小的「姊弟戀」，日本相差32歲的「嬤孫戀」近日也成為熱議話題，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙魚座、巨蟹座、獅子座、處女座較容易接受年紀差距大的對象，其中巨蟹男因有戀母情結，所以更喜歡能照顧自己的姊姊型伴侶。

▍雙魚座

對雙魚女來說，不會隨著年紀和閱歷增長而失去少女心，她們不在意世俗的眼光，不論年紀多大，都一直保持著對愛情純粹的嚮往。而雙魚男通常比較晚熟，比同齡男性多一分敏感與多情，少女的天真他們當然也喜歡，只不過成熟的女性對象往往更能催生他們對愛情的渴望。

▍巨蟹座

巨蟹男為什麼會喜歡姊弟戀？原因是他們從小就喜歡媽媽體貼的照顧，成年後自然會把對母親的依戀心理投射到親密關係中，所以更喜歡年長、能照顧自己的姊姊型對象，而且不少巨蟹男有點受虐傾向，喜歡能夠壓制指揮他們的女性，自己只要乖乖聽話就好了。

▍獅子座

獅子座不論在人生哪個階段，都渴望受到關注和肯定，但成熟的男人多半把生活重心放在事業上，無法提供獅子女所需要的情緒價值，因此對弟弟的猛烈攻勢毫無抵抗力，且年紀較小的男生，會比同齡或年長的男性更看重感情，且少了現實的考量，多了體貼和關愛，能帶給獅子女一種被愛、被需要的感覺。

▍處女座

處女男在愛情中比較喜歡溫柔懂事的輕熟女，原因是他們容忍度不高，不願意花時間陪一個小女生慢慢長大。而輕熟女已褪去小女孩時期的懵懂，帶有清新的少女氣質，又能顯現出成熟女人的優雅，對處女座男來說非常適合較自己年長一點的女性。