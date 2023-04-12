熱刺前鋒孫興慜8日攻進英超生涯第100顆進球，成為亞洲球員第一人，也是史上第34位打進英超100球的選手，韓國媒體《Mania Report》認為孫興慜的紀錄，相當於在大聯盟打出473支全壘打。

主場迎戰布萊頓，熱刺在上半場第10分鐘，靠著孫興慜禁區外起右腳遠射破門，幫助熱刺首開紀錄，好搭檔79分鐘肯恩（Harry Kane）攻下致勝球，共同率領熱刺以2比1氣走對手，同場競技的還有布萊頓日本邊鋒三笘薰，親睹孫興慜完成英超100球的里程碑。

上季拿下聯賽金靴獎的孫興慜，在英超生涯的第8個球季寫下百球紀錄，不過本季碰上大低潮，甚至一度遭拔除先發從板凳出擊，因此達成百球的時機晚了一些，但無論如何，被稱為亞洲最強前鋒的孫興慜仍完成了偉大成就，《Mania Report》指出，足球迷不會意識到，在英超打進100球是多麼艱難的紀錄。

大聯盟歷史全壘打王為邦茲的762轟，英超史上進球王希勒（Alan Shearer）以260顆排榜首，《Mania Report》以大聯盟做比較，歷史全壘打紀錄排在第34位的是戴加多（Carlos Delgado）的473轟，也就是說，史上第34位完成英超生涯百球的孫興慜，可以和戴加多的紀錄相比，另外有分析指出，在英超踢進1顆球，相當於在大聯盟打出2支全壘打，因此上賽季斬獲23顆進球的孫興慜，相當於在大聯盟敲出46轟。韓籍強打秋信守在大聯盟一共轟出218支全壘打，名列歷史第313位。