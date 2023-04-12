祖墳風水可能影響子孫運勢，甚至與桃花也有關係，命理師簡少年表示，朋友的祖墳因地層下陷，原本富貴綿延的風水局被破了，導致後代子孫婚姻不順；另外，從紫微斗數來看，離婚也可能與祖先有關係。

簡少年在《新聞挖挖哇》節目中指出，有位朋友是大家族，生活無虞，不過婚姻都不順，朋友透露，當初幫忙看祖墳風水的老師與龍虎山張天師有點關係。

簡少年來到朋友的祖墳查看，驚呼是富貴綿延的風水局，不過他仔細研究發現，該處地層下陷「局就被破了」，破的關係都與水有關，所以就影響桃花，導致後代子孫婚姻都不順。

另外，簡少年提到，離婚和祖先有點關係，從紫微斗數來看，阿公如果欠錢或沒錢花，孫子的愛情就會出問題。他透露，有位朋友離過一次婚，再娶後又面臨婚姻危機，他提醒對方「可能是阿公欠錢」，朋友事後找到南部一間廟，燒庫錢給阿公，沒想到要談離婚當天，老婆突然不離了，簡少年也直呼「非常玄」。

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