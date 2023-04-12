依就業服務法規範，一旦移工失聯後，雇主要等候6個月才能遞補移工，看護移工則有3個月遞補期，但近年移工失聯情況日益嚴重，3個月遞補期造成許多家庭不滿，因此有跨黨派立委提案修正就業服務法盼縮短遞補期，勞動部長許銘春回應，支持縮短遞補期，但建議家庭看護工遞補期縮短至1個月、其他工作類別縮短至3個月。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告，並審查「就業服務法58條」，共有跨黨派22名立委提案修正，擬針對家庭看護移工從3個月縮短至立即遞補至2個月不等，其他工作產業則為1個月至3個不等。

民進黨立委王美惠表示，希望把家庭看護縮短至15天，以解決人力運用上的困難。

國民黨立委游毓蘭說，過去移工失聯主因之一為雇主不當對待，但隨著時間變遷已非主因，保障移工權利的3個月對變成對雇主的折磨，失聯主因近年為黑市高薪、非法仲介等導致失聯情況嚴重，若以現行3個月遞補期加入等等程序，則看護移工真正工作時間恐逾半年，盼修正就服法以協助看護家庭。

國民黨立委楊瓊櫻則說，因為新冠肺炎導致移工入境困難、勞動力短缺情況嚴重，移工逃逸情況履見不鮮，因此盼下修遞補期看護移工為1個月、產業移工盼修正至2個月，補足人力不足的問題。

勞動部書面回應時指出，近年人口結構快速變遷，每年工作人口減少18萬人，且國人就業觀念及習慣已改變，配合產業需求及國家建設經濟發展，以及基於人道考量、被照顧者家庭經濟負擔，支持縮短遞補等待期，建議家庭看護工遞補等待期間縮短至1個月，其他工作類別遞補等待時間縮短為3個月。