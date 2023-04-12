大陸國家疾控局、國家發展改革委等17部門近日聯合印發了《全國地方病防治鞏固提升行動方案(2023-2025年)》，對進一步鞏固全國地方病防治成果，持續落實地方病綜合防治措施等做出相應安排，到2025年底計畫實現7大行動目標，包括持續消除碘缺乏危害、消除大骨節病和克山病危害、消除燃煤污染型地方性氟砷中毒危害、持續控制飲水型地方性氟中毒危害、基本消除飲水型地方性砷中毒危害、有效控制飲茶型地氟病危害、有效控制水源性高碘危害。

據新華社報導，地方病作為生物地球化學性疾病，一旦防治措施減弱或撤除，疾病容易捲土重來，必須長期鞏固、維持綜合防治措施，才能從源頭預防控制地方病危害。該《方案》明確指出，各地要將地方病防治工作納入本地區國民經濟和社會發展規劃，加強領導、保障投入。

而健全防治監測評價體系是提高疾病發現預警能力的關鍵。該《方案》明確指出，要加大重點地區和重點人群監測力道，定期展開重點地方病流行狀況調查，準確反映和預測地方病病情和流行趨勢。繼續加強地方病資訊化建設，加強地方病資訊管理，提高防治資訊報告的及時性和準確性。同時，強化監測與防治干預措施的有效銜接。