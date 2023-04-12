俄羅斯挾優勢武力入侵烏克蘭，將近14個月過去，前線少有進展、死傷慘重。外界早已懷疑是否有西方國家部隊暗中援助烏軍作戰，而美國國防部近期外洩的機密文件似乎證實了這項猜測。

根據英國媒體BBC報導，一份日期標示為3月23日的文件顯示至少有5個國家的特種部隊在烏克蘭協助作戰，其中英國派出50人，占最多數；拉脫維亞有17人，位居第2；法國、美國和荷蘭則分別有15、14和1人。但該文件並未指出這些特種部隊的所在位置以及從事的任務。

英國《衛報》指出，這份文件顯示這些特種部隊可能受北約特殊作戰總部指揮，但沒有具體說明組織的細節。

英國國防部在推特上發文表示，這些外洩文件的內容存在著「嚴重的不正確性」，可能是假訊息，建議讀者謹慎對待。目前已知至少有部分檔案遭到竄改，包括烏俄雙方在戰場的傷亡報告。

然而另一方面，美國卻有不同說法，五角大廈表示許多文件是真的，且最初在網路上曝光時沒有遭到竄改。

美國國防部正在針對洩密情資展開刑事調查，國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin)說，「我們會繼續追查，翻開每一塊石頭，直到我們找出外洩文件的源頭和洩漏的程度為止。」