蔡麥會後引來共軍進行3天圍島演習，並出動山東號航艦前往台灣東南外海約200浬處演訓，與此同時卻有報導稱，美軍尼米茲號航空母艦艦隊7日一度與山東號僅距離200海浬，8日軍演後便轉頭北上。前駐紐大使介文汲認為此舉就是完全不希望被誤解有對峙的感覺，且若被中共軍演誤擊恐得不償失。介文汲這番言論引來網友熱議，直言「美國子弟的血怎麼可能為台灣人流」。

介文汲昨(11)日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中指出，美軍不想干涉中共軍演，因此航母直接掉頭離開，就是完全不希望被誤解有對峙的感覺，中共軍演開始後，美國非走不可。

介文汲強調，軍事上本來就要以保全自身戰力為最高原則，美軍航母不走，被中共軍演誤擊恐得不償失，且「一艘航空母艦上5000名官兵的性命，絕對高於台灣人怎麼想」。

對此，有不少網友留言痛斥「台灣人在美國人眼裡就是一群渣」、「美軍在中國沿海只是槍靶子，只剩下放話的功能」、「果不失美國本色」、「美國子弟的血怎麼可能為台灣人流」。不過也有網友認為「尼米茲號會怕燒柴油的山東艦？」、「美軍一定看到山東艦那種起降速度跟減輕重量才能起飛，才覺得沒什麼好看的」。