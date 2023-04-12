香港因為反送中事件及疫情因素，港生來台就學人數在2021年創下歷史高峰，當年全台大學招收的香港新生人數達3110名。不過隨著港人移民台灣熱度降低及港府限制台灣招生資訊進入香港校園，2022年港生來台升大學，比前一年減少將近千人，僅有2149人。

香港DSE中學文憑試（相當於台灣學測）是香港中學畢業生升大學最重要的入學考試。港生憑藉DSE考試成績，除了申請香港本地大學之外，同時赴台灣或大陸升學，都以DSE考試成績，作為申請入學的依據。

《大學問》網站今天發布新聞稿指出，觀察2012至2022年香港學生的升學數據，赴大陸升學的人數及比例，呈現穩定成長，光以最主要的DSE文憑試申請管道來看，已經有將近1成香港中學生選擇赴中國升學。港人來台升學人數，卻隨著大環境的影響，階段性高高低低，招生情況並不穩定。

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，2014年香港雨傘運動前後，因為社會局勢不穩，加深港人外移，選擇赴台，2014至2016年，每年香港學生來台升學人數突破2千人；2017至2019年跌破2千人，2019年回到1452人的水準。

魏佳卉說，反送中及新冠疫情影響，2020至2021年港生來台就學人數攀升，2021年創下3110人歷史新高；2022年台灣對港招生則因為香港移民臺灣熱度降低，加上港府對於台灣招生資訊進入香港中學校園諸多限制，因此2022年港生來台升大學，僅有2149人。

至於港人2022年赴大陸升學，共有1萬3190名考生報名，其中，以當年度DSE成績報名的考生4890人，不僅人數創下歷史新高，報名人數占DSE考生人數9.8％，平均10名DSE考生就有1人準備赴大陸唸書。2022年港生實際赴大陸升學人數超過7000人，是到台灣的2倍多。

魏佳卉認為，香港學生選擇赴大陸升學，除了管道多元，報考學校逐年增加外，而且多為大陸985、211及雙一流的大學院校，2023年可報考學校已達132所，加上大陸對於香港人釋出學費、社會福利等諸多誘因，促使香港學生到大陸升學人數逐年增加。