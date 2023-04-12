國民黨主席朱立倫透露黨內已經非常一致，「已經準備好了，會在最適當的時機宣布徵召。」新北市長侯友宜今天被問到是否準備好時表示，黨有黨的節奏規畫，新北還有很多工作進行中，不過他指出，自己平常就會隨時不斷做好準備、克服挑戰「隨時可以上場」。

侯友宜說，朱主席在過程中，讓我們整個團隊凝聚力量會更強，更最重要黨有他的規畫跟節奏，一切為國、為民，為中華民國同心齊力努力。

對於自己的節奏，侯友宜表示，他現在最重要新北市有很多工作在進行中，像是新北市立美術館，還有未來軌道建設，他都會把事情做好，當然他自己本身平常就會做好準備，讓自己面對所有挑戰，都能夠克服，以及隨時也可以上場。

隨時上場是否代表願意接受總統徵召？侯友宜表示，他歷經15個職位，每個職位他都隨時做好自己的準備，唯有不斷接受挑戰，面對所有困難，為國家、為人民奉獻最大的心力。

至於如何說服別人自己是最好的人選，侯友宜表示，他的工作職涯裡面，不是只有今天這個職位，他在每個職位都會盡心盡力，把事情做好。