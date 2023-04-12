曾是國內少數以黑鰻養殖自有技術，創建鰻魚自有品牌的「稚富水產」負責人孫國富宣稱投資鰻魚養殖獲利豐厚，舉辦鰻魚養殖投資說明會，找來自稱有台大、北大及哈佛名校經歷、法官學院全國第二名結訓的妹妹男友嚴偉維擔任法遵長，擬具投資契約，誘騙投資人，於2015年至2017年共吸金2757萬元台幣及人民幣150萬元。台北地檢署12日依《銀行法》等罪起訴孫、嚴共6人。

起訴指出，孫國富等人自2015年8月至2017年9月間，透過參與加盟展、漁業展及網路宣傳及人際關係宣傳等方式，吸引民眾至稚富公司及養殖場，參加稚富舉辦的投資說明會，以投資鰻魚養殖獲利豐厚，介紹投資企畫，包括每投資單位40萬元，保證每月可拿1.66％利息，最徵一個月則給付1.82％利息，年利率高達20％，且2年期滿可領回本金。

孫國富等人並帶投資人參觀稚富位於龜山、觀音、大潭等地的養殖場，稚富員工若成功吸收1人投資，可抽8至25％的獎金，2017年5月嚴偉維為規避涉犯銀行法，修改契約，以每投資單位50萬元，年利率高達15％，共吸金1600萬元。

孫國富於2017年11月起，另行設立廈門稚富公司，推出海南鰻魚養殖基地投資方案，保證投資5年期間，年利率15％，以此吸金1157萬5000元台幣及人民幣150萬元。

另孫國富等人於2016年間向金主借資900萬，匯入稚富公司帳戶，以不實驗資方式，向台北市政府申請完成400萬元增資登記，涉嫌違反公司法。