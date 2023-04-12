美國總統拜登今天稱俄羅斯以間諜指控監禁美國記者格什科維奇一事「完全不合法」，並告訴這位「華爾街日報」記者的家屬說自己正努力讓格什科維奇獲釋。

法新社報導，拜登即將啟程前往北愛爾蘭和愛爾蘭，他於行前告訴媒體：「我們非常清楚地表明，正在發生的事是完全非法的，我們也宣布了這一點。這改變了局勢。」

白宮隨後表示，拜登在總統座機空軍一號（Air Force One）致電格什科維奇（Evan Gershkovich）的家屬，並告訴他們他正致力於讓格什科維奇獲釋，也讓同樣遭莫斯科拘留的美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）獲釋。

格什科維奇家屬透過聲明表示：「國務院正式認定伊凡（格什科維奇）遭到不當拘留，這讓我們深受鼓舞。」

聲明說：「我們很感激拜登總統今天來電，向我們保證美國政府正在竭盡全力盡快把他帶回來。」

家屬聲明還說：「伊凡是傑出的記者，也是深受疼愛的兒子和兄弟。我們家人心中有個空洞，只有全家團圓才能填補。」

格什科維奇是「華爾街日報」資歷豐富的駐俄記者，他3月29日在莫斯科以東約1800公里的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）遭到拘留。

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，俄國拘留格什科維奇且不允許領事探視傳遞出一項訊息，即全世界的人都應小心「踏足俄羅斯」。

布林肯表示，格什科維奇3月29日遭拘留以來，美國領事官員一直無法取得訪視權，違反了莫斯科與華府所簽領事公約的義務。

布林肯在記者會上表示，莫斯科當局的行為將「進一步損及俄羅斯在世界的地位」。

布林肯說：「我認為這對全世界的人傳遞出非常強烈的訊息，也就是即使是踏足俄羅斯都要當心，以免遭到任意拘留。」

針對美國國務院正式認定俄羅斯不當拘留「華爾街日報」記者格什科維奇，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）重申俄方立場，指格什科維奇做出違法之舉。

培斯科夫指出，格什科維奇「觸犯俄羅斯聯邦法律而且是遭當場逮獲」，還說「這就是他涉嫌的事情，但是當然了，法院會做出裁決」。

俄羅斯超過99%的刑事案件都以定罪告終，長期以來遭人權觀察團體批評缺乏司法獨立性。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120412