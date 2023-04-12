台南市政府12日宣布推出公共運輸通勤月票3大方案，最快將於今年7月之前，陸續推出「「南高屏公共運輸走透透999」、「大台南公車無限搭299」及「公車＋台鐵無限搭399」等方案。其中，市府加碼力推的「公車＋台鐵無限搭399」方案，市府還將編列1億元經費補助市民搭台鐵市內通勤，預估受惠人數約6萬人。

市長黃偉哲表示，台南市境內台鐵路線總長度超過60公里，共有17個車站，每月搭乘人次約51萬餘人次，為6都最多，是市內通勤的大動脈；經統計，搭乘台鐵的平均花費也是全國最高，因此市府特別在「大台南公車無限搭299」方案外，再加碼推出含台鐵399吃到飽方案。

黃偉哲指出，透過電子票證搭乘資料等大數據分析，399方案能讓每位台鐵通勤族每月平均可省下約1136元，將是全國「省最大、搭最長、最划算」的境內通勤月票方案。

台南市政府宣布，最快今年7月前，將陸續推出「南高屏公共運輸走透透999」、「大台南公車無限搭299」及「公車＋台鐵無限搭399」等3大公共運輸通勤月票方案。（洪榮志攝）

黃偉哲還說，未來在台南將有「南高屏公共運輸走透透999」、「大台南公車無限搭299」及「公車＋台鐵無限搭399」等3種公共運輸月票方案，民眾可選擇最符合自己需求的票種搭乘。其中，市內月票納入境內台鐵後，雖增加本府經費支出，但可望同步向中央加碼爭取補助超過5億元，除補助搭乘費用，也配合同步爭取新一代的QRcode驗票機等設備，希望中央加速審議，用最快速度提供市民使用。

交通局長王銘德也認為，發行月票牽涉層面甚廣，交通局邀集轄內客運業者、票證公司、車機設備商等確認各項細節後，目前已完成完整方案提送中央審查。因須同步進行票證程式修改、票機硬體換新等前置作業，「大台南公車無限搭299」實體卡最快可在5月底上路，未來也會分階段推出手機QRcode虛擬卡；至於「公車＋台鐵無限搭399」和「南高屏公共運輸走透透999」部分，因涉及台鐵配套進度，預訂7月推出。