缺蛋問題拖了一年多始終無解，農委會主委陳吉仲卻坦言，缺蛋不只今年，明年也可能面臨，甚至未來雞蛋進口恐常態化。國民黨立委李貴敏批評，行政院長陳建仁日前也公開力挺過陳吉仲，稱會履行解決缺蛋的𠄘諾，如今陳吉仲卻兩手一攤，只能說，有這種唬弄全民的農委會主委，缺蛋搞了一年多也就不意外，民進黨政府的官也實在太好當了！

李貴敏說，陳吉仲不但直接打臉在國會幫他背書的行政院長陳建仁，更打臉了日前陪著他站在滿滿蛋架前、幫忙背書的副閣揆鄭文燦。更是再次展現陳吉仲只談問題不談解方、理由一堆的模樣。但在民眾眼裡，只看到官員僚氣沖天、把跳票當生活日常。

李貴敏痛批，民進黨到底知不知道，現在連很多星級飯店早餐都不供應荷包蛋或白煮蛋了？最多用炒蛋勉強上菜？也因為蛋荒延燒，CPI連17個月雙位數走揚？甚至中式早餐漲過一輪後，連西式早餐也跟漲？價格一下比去年就增加了8％？其實單是3月份雞蛋價格就月增17.75％、年增率更是跳至26.52％，這種壓力積累下來，從小商家到消費者，誰能受得了？

李貴敏認為，更讓人難以接受的，就是漲聲響起的訊號一波接一波，尤其食品一件件漲起來，外食費漲幅因此也隨之擴大，導致上班族與學生等市井小民受創嚴重，事實上，3月份17項重要民生物資CPI年漲幅突破6％，食物類漲幅4.86％，肉類價格亦上漲 5.75％。但綠官們位置坐的穩穩的，難道就當沒事？也不想方法解決？