新竹縣66歲劉姓民眾因右大腿麻痛延伸至小腿，治療2個月仍未改善且症狀加劇，到新竹台大分院生醫醫院骨科看診已跛行多時，嚴重影響日常生活，經評估及核磁共振檢查，診斷為腰椎椎間盤突，接受脊椎內視鏡椎間盤切除手術，術後疼痛立即解除，隔天就出院。

新竹台大分院骨科部醫師彭光平表示，椎間盤突出是門診中常見疾病，常發生在30到50歲，且男性多於女性，造成原因可能為長期姿勢不良，造成椎間盤纖維環破裂，使其中髓核突出壓迫神經所致，疼痛位置可能從屁股痛到腳底，將嚴重影響生活品質。

彭光平說，大部分椎間盤突出不需要手術治療，在急性期也不建議病人急於復健，會先以姿勢調整、躺床休息、護腰保護及吃非類固醇抗發炎藥等方式，待急性期過後，經適當復健治療讓肌肉放鬆，大約8成病人會在2個月內獲得改善。

若疼痛經過上述治療毫無改善，或初期疼痛已經影響生活，更嚴重者為併發雙下肢疼痛、肌肉無力、臀部感覺異常、小便不易等情形，則應進行手術減壓，手術時機則以出現疼痛不超過6個月為佳。

彭光平表示，許多民眾會對脊椎手術感到擔心，但隨著醫學科技的進步，現在的脊椎內視鏡手術，優點為對後背核心肌群及軟組織的破壞較小，傷口僅約1公分左右，住院天數下降，也可較快返回工作崗位，病人普遍接受度也高。

彭光平提醒，雖然脊椎內視鏡應用廣泛，但大部分病人經過保守治療就能康復，不是所有椎間盤突出的病人，都需接受手術治療，也不是所有脊椎疾病都能透過脊椎內視鏡手術改善，建議民眾平時維持良好的坐姿及正確的彎腰習慣，才是常保脊椎健康的根本之道。