今（12日）傳出知名學者、淡江大學前國際事務副校長王高成疑似墜樓消息，校方證實，目前已經身亡，其留有遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。
淡江大學表示，王副校長學養深厚，對學校及社會貢獻良多，發生此事校方深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
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