今（12日）傳出知名學者、淡江大學前國際事務副校長王高成疑似墜樓消息，校方證實，目前已經身亡，其留有遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。

淡江大學表示，王副校長學養深厚，對學校及社會貢獻良多，發生此事校方深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

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